Тур в Египет из Москвы, 13 ночей за 78 325 руб. с человека — Coral Hills Sharm El Sheikh Resort

По ссылке — https://checkintime.ru/tlfr стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 августа — 26 августа

Виза: ПО ПРИЛЁТУ

Бронировать тур

В стоимость тура входит:

Стандартный номер с видом на сад;

Завтрак (ВВ)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/r5fs

Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/skf6

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH