Тур в Египет из Москвы, 13 ночей за 78 325 руб. с человека — Coral Hills Sharm El Sheikh Resort
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- Когда: 12 августа — 26 августа
- Виза: ПО ПРИЛЁТУ
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В стоимость тура входит:
- Стандартный номер с видом на сад;
- Завтрак (ВВ)
- Авиабилеты
- Групповой трансфер
- Медстраховка на всё время поездки
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