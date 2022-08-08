-37% на тур в Турцию из Москвы 7 ночей за 62 725 руб. с человека — Asia Hotel!

Тур в Турцию из Москвы 7 ночей за 62 725 руб. с человека
По ссылке https://checkintime.ru/zvt5 — стоимость тура указана уже на двоих!
- Когда — 30 мая — 6 июн
- Виза: по прилету
Что входит в стоимость тура:
- Авиаперелет туда-обратно
- Питание: без питания
- До отеля можно добраться на такси или на общественном транспорте
- Мед. страховка включена.
- Этот же тур на одного: https://checkintime.ru/uevg
- Этот же тур на троих: https://checkintime.ru/mgcq
ФОТО: UNSPLASH
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