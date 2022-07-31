Заканчивается! Распродажа Smartavia: билеты от 1600 рублей

Авиакомпания Smartavia завершает распродажу

Цены на билеты стартуют от 1600 рублей. А если у вас есть подписка Smart UP — будет дешевле.

В минимальные тарифы будет включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: с 23 августа по 29 октября. В большинстве случаев самые дешевые билеты доступны только на октябрь.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. А еще обязательно пробейте цены через сервис aviasales.ru.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!