Заканчивается! Распродажа Smartavia: билеты от 1600 рублей

Авиакомпания Smartavia завершает распродажу
Цены на билеты стартуют от 1600 рублей. А если у вас есть подписка Smart UP — будет дешевле.
В минимальные тарифы будет включен только провоз ручной клади.
Даты полетов: с 23 августа по 29 октября. В большинстве случаев самые дешевые билеты доступны только на октябрь.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании. А еще обязательно пробейте цены через сервис aviasales.ru.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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