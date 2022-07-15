Поиск туров по лучшей цене

Поиск лучших авиабилетов


Аренда авто от собствеников

Поиск и онлайн бронирование билетов на Поезд

Поиск и бронирование санаториев

Выезд и въезд в Россию пока остаётся ограничен. Новости туризма от 15.07.2022

Новости
Автор Опубликовано

Сегодня, 15 июля, Россия должна снять ограничения на пересечение границы, ведённые из-за коронавируса — распоряжения №763-р  и №635-р  будут признаны утратившими силу. Об этом 4 июля заявила Татьяна Голикова, решение опубликовано на сайте правительства.

Тем не менее, отменить распоряжения правительства можно только другим распоряжением, а на официальном сайте правовой информации новых актов пока нет. Формально запреты продолжают действовать до публикации документа «о признании утратившими силу».

В чатах уже начали появляться отзывы от тех, кто пересекал границу после полуночи: пограничники знают, что сегодня запреты должны быть сняты, но пока не получали соответствующих указаний. Пишут, что и в Финляндию , и в Эстонию пока выпускают по старым правилам — только с основаниями.

Крупнейшие автобусные компании рассказали «Фонтанке», что будут делать, если распоряжение, запрещающее выезд без веских причин, не отменят вовремя. В Lux Express обещали обзвонить пассажиров и перебронировать билеты тем, у кого нет оснований, а в Ecolines не видят причин не верить, что ограничения будут сняты.

Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"

Ежедневно мы отправляем сводку со всеми горящими предложениями!

Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно
  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Чекинтайм
ru Русский
ar العربيةbg Българскиzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文hr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englishet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisde Deutschel Ελληνικάiw עִבְרִיתhi हिन्दीhu Magyarit Italianokn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліky Кыргызчаlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbams Bahasa Melayupl Polskipt Portuguêsro Românăru Русскийsr Српски језикsk Slovenčinasl Slovenščinaes Españolsv Svenskatg Тоҷикӣth ไทยtr Türkçeuk Українськаuz O‘zbekchavi Tiếng Việt