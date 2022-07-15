Выезд и въезд в Россию пока остаётся ограничен. Новости туризма от 15.07.2022

Сегодня, 15 июля, Россия должна снять ограничения на пересечение границы, ведённые из-за коронавируса — распоряжения №763-р и №635-р будут признаны утратившими силу. Об этом 4 июля заявила Татьяна Голикова, решение опубликовано на сайте правительства.

Тем не менее, отменить распоряжения правительства можно только другим распоряжением, а на официальном сайте правовой информации новых актов пока нет. Формально запреты продолжают действовать до публикации документа «о признании утратившими силу».

В чатах уже начали появляться отзывы от тех, кто пересекал границу после полуночи: пограничники знают, что сегодня запреты должны быть сняты, но пока не получали соответствующих указаний. Пишут, что и в Финляндию , и в Эстонию пока выпускают по старым правилам — только с основаниями.

Крупнейшие автобусные компании рассказали «Фонтанке», что будут делать, если распоряжение, запрещающее выезд без веских причин, не отменят вовремя. В Lux Express обещали обзвонить пассажиров и перебронировать билеты тем, у кого нет оснований, а в Ecolines не видят причин не верить, что ограничения будут сняты.