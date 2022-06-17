Всё лето (и осень, и зиму): летим из Таллина в столицу Швеции за 770 рублей

За полет обратно придется заплатить столько же.
Авиакомпания Ryanair без всяких распродаж предлагает слетать из Таллина в Стокгольм (главный аэропорт) всего за 12,99 евро.
За столько же предлагают слетать и обратно.
В цену входит перелет с небольшой ручной кладью, все дополнительные услуги — за отдельную плату.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
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Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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