Всё лето (и осень, и зиму): летим из Таллина в столицу Швеции за 770 рублей

За полет обратно придется заплатить столько же.



Авиакомпания Ryanair без всяких распродаж предлагает слетать из Таллина в Стокгольм (главный аэропорт) всего за 12,99 евро.

За столько же предлагают слетать и обратно.

В цену входит перелет с небольшой ручной кладью, все дополнительные услуги — за отдельную плату.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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