Воздушная маршрутка по странам Балтии за 1300 рублей. Новости туризма от 31.07.2022

Или лучше на автобусе?

Евро-туры, а это значит постоянные перемещения между городами и аэропортами.

Сегодня у нас страны Балтии: Таллин — Рига — Вильнюс за 1200-1300 рублей.

В цене только ручная кладь, а все остальные услуги за деньги.

Виза: любой шенген.

Купить можно и через aviasales.ru. Даты на сайте аирБалтика.

Таллин — Рига:

Рига — Вильнюс: