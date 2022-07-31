Воздушная маршрутка по странам Балтии за 1300 рублей. Новости туризма от 31.07.2022

Или лучше на автобусе?
Евро-туры, а это значит постоянные перемещения между городами и аэропортами.
Сегодня у нас страны Балтии: Таллин — Рига — Вильнюс за 1200-1300 рублей.
В цене только ручная кладь, а все остальные услуги за деньги.
Виза: любой шенген.
Купить можно и через aviasales.ru. Даты на сайте аирБалтика.
Таллин — Рига:
Рига — Вильнюс:
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