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Воздушная маршрутка по странам Балтии за 1300 рублей. Новости туризма от 31.07.2022

Новости
Автор Опубликовано

Или лучше на автобусе?

Евро-туры, а это значит постоянные перемещения между городами и аэропортами.

Сегодня у нас страны Балтии: Таллин — Рига — Вильнюс за 1200-1300 рублей.

В цене только ручная кладь, а все остальные услуги за деньги.

Виза: любой шенген.

Купить можно и через aviasales.ru. Даты на сайте аирБалтика.

Таллин — Рига:

Воздушная маршрутка по странам Балтии за 1300 рублей. Новости туризма от 31.07.2022

Рига — Вильнюс:

Воздушная маршрутка по странам Балтии за 1300 рублей. Новости туризма от 31.07.2022

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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