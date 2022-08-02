Во Франции отменили все ограничения въезда. Новости туризма от 02.08.2022

Во Франции отменили все ограничения въезда — не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации. Изменения уже внесены в Timatic.
Для прибывающих из России и Украины ничего не изменится — с апреля для них сделано специальное исключение и они могут въезжать в страну с любыми целями, включая туризм, без предъявления сертификатов о вакцинации и тестов на ковид.
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