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Владивосток до конца 2022 года может возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей. Новости туризма от 21.07.2022

Новости
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Владивосток до конца 2022 года может возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей, рассказал журналистам гендиректор владивостокского аэропорта Андрей Виниченко. Кроме того, ведутся переговоры о возобновлении полетов в Таиланд.

«Мы прорабатываем открытие таких международных направлений как Вьетнам, Китай, а также перезапуск рейсов в Сеул. Давать точные сроки запуска международных рейсов пока рано, так как здесь не все зависит от нас. Надеемся, что в этом году полеты за границу из аэропорта Владивостока возобновятся», — приводит слова Виниченко «Интерфакс» .

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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