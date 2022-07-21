Владивосток до конца 2022 года может возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей. Новости туризма от 21.07.2022

Владивосток до конца 2022 года может возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей, рассказал журналистам гендиректор владивостокского аэропорта Андрей Виниченко. Кроме того, ведутся переговоры о возобновлении полетов в Таиланд.

«Мы прорабатываем открытие таких международных направлений как Вьетнам, Китай, а также перезапуск рейсов в Сеул. Давать точные сроки запуска международных рейсов пока рано, так как здесь не все зависит от нас. Надеемся, что в этом году полеты за границу из аэропорта Владивостока возобновятся», — приводит слова Виниченко «Интерфакс» .