Поиск туров по лучшей цене

Поиск лучших авиабилетов


Аренда авто от собствеников

Поиск и онлайн бронирование билетов на Поезд

Поиск и бронирование санаториев

В Европу — лёжа: как уехать в Литву на поезде и вернуться обратно. Новости туризма от 10.07.2022

Новости
Автор Опубликовано

С момента введения ковидных ограничений пассажиры поездов между Калининградом и другими городами России не могли выйти в Литве или сесть на поезд во время технических остановок. В последний раз РЖД напомнили об этом 28 февраля 2022 года: «При следовании поездов транзитом через территорию Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется».

Но, судя по всему, сейчас это снова возможно. Причём работает схема как для выезда в Литву, так и для возвращения в Россию. Мы провели небольшое расследование и вот, что удалось выяснить.

Что говорят в Литве

В Госпогранслужбе при МВД Литовской Республики ещё 5 июля подтвердили @ranarod, что пассажиры, которые выйдут на станциях Кибартай  и Кяна, смогут пройти паспортный контроль и попасть в страну, если «соответствуют условиям въезда». Это значит, что помимо билета на поезд и паспорта с визой, могут потребовать предъявить документы, подтверждающие цель поездки. Это могут быть билеты обратно в Россию или в третью страну, приглашение на мероприятие, брони отелей и т.д.

Заранее предупреждать о прибытии не нужно — достаточно просто выйти на одной из этих двух станций. А кроме того, сегодня литовские пограничники в ответе на запрос @ranarod подтвердили, что и посадка на поезд на этих двух станциях возможна.

Уже есть успешные примеры въезда: вот один из отчётов . Литва не требует сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или «веские причины» — всё отменили с 1 мая.

Что говорят в РЖД

Официальная позиция РЖД не менялась — посадка и высадка пассажиров не осуществляется, а станции Кяна и Кибартай могут быть не указаны в маршруте, поскольку являются «техническими». Но в приложении отображаются обе. Главный вопрос: выпустят ли из поезда и можно ли сесть на него в Литве?

Сегодня Иван @idubeguedu поговорил с начальником поезда в Москве и выяснил, что проблем не будет ни с высадкой в Литве, ни с посадкой. Одна из начальниц поезда в Калининград рассказала ему, что в маршруте действительно нет остановки Кяна, однако, так как это станция на границе, пассажир имеет право выйти из поезда по разрешению погранслужбы Литвы. Войти в поезд в Кяне тоже можно — опять же при одобрении погранслужбы Литвы. «Вас впустить для нас не проблема, главное чтобы пограничники разрешили».

Как это сделать

Если надо в Литву, билет нужно покупать до Калининграда или до первой российской станции в Калининградской области — Чернышевское. Цена будет практически одинаковой, а билетов до конечной в системе бронирования РЖД может быть больше. В случае поездки из Калининграда — то же самое, только наоборот. Из-за высокого спроса билетов (за редким исключением) нет до 10 августа. Если на нужные даты нет билетов онлайн, можно на всякий случай уточнить их наличие в кассе.

Если надо доехать из Литвы в Россию — покупать билет нужно из Калининграда в нужный город. Пассажир в таком случае имеет право сесть на поезд на любой станции между пунктами А и Б.

С 1 июля через территорию Белоруссии и Литвы курсируют три регулярных поезда:
➖ № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград (ежедневно)
➖ № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград (3 раза в неделю)
➖ № 359/360 Адлер — Калининград (через день)

Не стоит забывать, что несмотря на полученные нами подтверждения, этот маршрут вряд ли можно назвать надёжным. Если соберетесь ехать, не забудьте подготовить все нужные документы, брони и билеты.

А ещё с 15 июля Россия отменит все ковидные ограничения по выезду из страны — это значит, что поехать на автобусе в ту же Литву, Эстонию или Финляндию можно будет без т.н. «веских причин». Иными словами, ехать можно будет просто так, а не «на лечение».

Удачи.

Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"

Ежедневно мы отправляем сводку со всеми горящими предложениями!

Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно
  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Чекинтайм
ru Русский
ar العربيةbg Българскиzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文hr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englishet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisde Deutschel Ελληνικάiw עִבְרִיתhi हिन्दीhu Magyarit Italianokn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліky Кыргызчаlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbams Bahasa Melayupl Polskipt Portuguêsro Românăru Русскийsr Српски језикsk Slovenčinasl Slovenščinaes Españolsv Svenskatg Тоҷикӣth ไทยtr Türkçeuk Українськаuz O‘zbekchavi Tiếng Việt