В Европу — лёжа: как уехать в Литву на поезде и вернуться обратно. Новости туризма от 10.07.2022

С момента введения ковидных ограничений пассажиры поездов между Калининградом и другими городами России не могли выйти в Литве или сесть на поезд во время технических остановок. В последний раз РЖД напомнили об этом 28 февраля 2022 года: «При следовании поездов транзитом через территорию Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется».

Но, судя по всему, сейчас это снова возможно. Причём работает схема как для выезда в Литву, так и для возвращения в Россию. Мы провели небольшое расследование и вот, что удалось выяснить.

Что говорят в Литве

В Госпогранслужбе при МВД Литовской Республики ещё 5 июля подтвердили @ranarod, что пассажиры, которые выйдут на станциях Кибартай и Кяна, смогут пройти паспортный контроль и попасть в страну, если «соответствуют условиям въезда». Это значит, что помимо билета на поезд и паспорта с визой, могут потребовать предъявить документы, подтверждающие цель поездки. Это могут быть билеты обратно в Россию или в третью страну, приглашение на мероприятие, брони отелей и т.д.

Заранее предупреждать о прибытии не нужно — достаточно просто выйти на одной из этих двух станций. А кроме того, сегодня литовские пограничники в ответе на запрос @ranarod подтвердили, что и посадка на поезд на этих двух станциях возможна.

Уже есть успешные примеры въезда: вот один из отчётов . Литва не требует сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или «веские причины» — всё отменили с 1 мая.

Что говорят в РЖД

Официальная позиция РЖД не менялась — посадка и высадка пассажиров не осуществляется, а станции Кяна и Кибартай могут быть не указаны в маршруте, поскольку являются «техническими». Но в приложении отображаются обе. Главный вопрос: выпустят ли из поезда и можно ли сесть на него в Литве?

Сегодня Иван @idubeguedu поговорил с начальником поезда в Москве и выяснил, что проблем не будет ни с высадкой в Литве, ни с посадкой. Одна из начальниц поезда в Калининград рассказала ему, что в маршруте действительно нет остановки Кяна, однако, так как это станция на границе, пассажир имеет право выйти из поезда по разрешению погранслужбы Литвы. Войти в поезд в Кяне тоже можно — опять же при одобрении погранслужбы Литвы. «Вас впустить для нас не проблема, главное чтобы пограничники разрешили».

Как это сделать

Если надо в Литву, билет нужно покупать до Калининграда или до первой российской станции в Калининградской области — Чернышевское. Цена будет практически одинаковой, а билетов до конечной в системе бронирования РЖД может быть больше. В случае поездки из Калининграда — то же самое, только наоборот. Из-за высокого спроса билетов (за редким исключением) нет до 10 августа. Если на нужные даты нет билетов онлайн, можно на всякий случай уточнить их наличие в кассе.

Если надо доехать из Литвы в Россию — покупать билет нужно из Калининграда в нужный город. Пассажир в таком случае имеет право сесть на поезд на любой станции между пунктами А и Б.

С 1 июля через территорию Белоруссии и Литвы курсируют три регулярных поезда:

➖ № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград (ежедневно)

➖ № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград (3 раза в неделю)

➖ № 359/360 Адлер — Калининград (через день)

Не стоит забывать, что несмотря на полученные нами подтверждения, этот маршрут вряд ли можно назвать надёжным. Если соберетесь ехать, не забудьте подготовить все нужные документы, брони и билеты.

А ещё с 15 июля Россия отменит все ковидные ограничения по выезду из страны — это значит, что поехать на автобусе в ту же Литву, Эстонию или Финляндию можно будет без т.н. «веских причин». Иными словами, ехать можно будет просто так, а не «на лечение».

Удачи.