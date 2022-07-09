В Европе снова дешево. Новости туризма от 09.07.2022

В Европе все летают дешево.
Да, европейские лоукост VOLOTEA предлагают всякие разные билеты за 9 евро.
Курорты, курорты и еще раз курорты!
В цене только ручная кладь, все остальное за деньги (для справки).
Как же купить билеты? Тут, к сожалению, все не так весело.
С нашими картами никак…
С нашими картами билеты есть через aviasales.ru, но агенты продают дороже.
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