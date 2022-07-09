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В Европе снова дешево. Новости туризма от 09.07.2022

Новости
Автор Опубликовано

В Европе все летают дешево.

Да, европейские лоукост VOLOTEA предлагают всякие разные билеты за 9 евро.

Курорты, курорты и еще раз курорты!

В цене только ручная кладь, все остальное за деньги (для справки).

Как же купить билеты? Тут, к сожалению, все не так весело.

С нашими картами никак…

С нашими картами билеты есть через aviasales.ru, но агенты продают дороже.

В Европе снова дешево. Новости туризма от 09.07.2022

Еще:

В Европе снова дешево. Новости туризма от 09.07.2022

Очень много направлений. Если есть возможность, то рекомендуем.

 

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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