Туроператоры могут запустить туры в Финляндию и Эстонию, а также в Европу с транзитом через эти страны. Новости туризма от 25.07.2022

Туроператоры могут запустить туры в Финляндию и Эстонию, а также в Европу с транзитом через эти страны, пишет АТОР.

➖ PAC Group готовится зимой предложить туры в Финляндию на базе автобусов из Петербурга в Хельсинки с дальнейшем перелётом на регулярных рейсах Finnair до горнолыжных курортов Рованиеми, Леви и Вуокатти. Также на базе автобусных рейсов будут сформированы туры в отельный комплекс Holiday Club Saimaa. По данным АТОР, программы по Финляндии и их стоимость туроператор планирует опубликовать в течение двух недель.

➖ «Русский экспресс» намерен запустить пакетные туры в Европу с транзитом через Финляндию, Эстонию или Латвию. Кроме того, в Хельсинки и Таллине можно будет забронировать городские SPA-отели. Предложения должны появиться на сайте в ближайшее время.

Эксперты считают, что аудиторией таких туров могут стать те, кто раньше ездил в Европу самостоятельно. Оплатить билеты и отели через туроператоров можно будет обычной российской картой.