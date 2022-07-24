Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 8 ночей за 123998 руб. с человека — Merhaba Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 8 ночей за 123998 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/2ir1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 30 июля — 7 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/6rd0

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/q9zn

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH