Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 75075 руб. с человека — Rubi Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 75075 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/ww0r стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 августа — 21 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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ФОТО: UNSPLASH