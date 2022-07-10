Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 74904 руб. с человека — Best Alanya Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 74904 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/h70y стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 августа — 12 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/yftx

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/p9bt

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH