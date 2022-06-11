Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 40730 руб. с человека — Ersoy Aga Otel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 40730 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/42ak стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля- 25 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/8oyq

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/otks

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH