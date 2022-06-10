Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 51103 руб. с человека — Reydel Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 51103 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/gaus стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля- 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/rp0t

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/ns97

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH