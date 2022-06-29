Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 49407 руб. с человека — Grand Sahin’s Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 49407 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/0v6p стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/eiqg

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH