Тур в Турцию из Москвы , 7 ночей за 50 670 руб. с человека — Star Palace

Тур в Турцию из Москвы , 7 ночей за 50 670 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/icw5 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 5 июля — 13 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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