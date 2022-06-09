Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 46733 руб. с человека — Istanbul The Trip Hotel Old City!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 46733 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/yw9j стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июня- 2 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/vvu6

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/44dk

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH