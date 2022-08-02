Тур в Сочи из СПБ, 9 ночей за 32 556 руб. с человека — Гостевой Дом Ностальгия

Тур в Сочи из СПБ, 9 ночей за 32 556 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3jjf стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 9 августа — 18 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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