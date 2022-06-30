Тур в Сочи из СПБ, 8 ночей за 27 366 руб. с человека — Отель Wood House

Тур в Сочи из СПБ, 8 ночей за 27 366 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/m6lt стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 21 июля — 29 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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