Тур в Сочи из СПБ, 7 ночей за 23 208 руб. с человека — Гостиница Гермес

Тур в Сочи из СПБ, 7 ночей за 23 208 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/p3cj стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 28 июня — 6 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/1tnk

— https://checkintime.ru/1tnk Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/edzz