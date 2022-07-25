Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 43253 руб. с человека — ГК Бархатные Сезоны!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 43253 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/8i2t стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 августа — 23 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH