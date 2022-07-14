Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 33441 руб. с человека — ГК Бархатные Сезоны!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 33441 руб. с человека
По ссылке- https://checkintime.ru/cxru стоимость тура указана уже на двоих!
- Когда: 15 августа — 22 августа
- Виза: БЕЗ ВИЗЫ
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Что входит в стоимость тура:
- Без питания (RO)
- Авиабилеты
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Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/nsf3
Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !
ФОТО: UNSPLASH
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