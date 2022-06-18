Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 22322 руб. с человека — Гостевой Дом Дики!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 22322 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/drzo стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

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ФОТО: UNSPLASH