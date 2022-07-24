Тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 56 095 руб. с человека — Hotelux Marina Beach Hurghada

Тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 56 095 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hqep стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 10 августа — 18 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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