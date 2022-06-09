Тур в Египет из Москвы, 5 ночей за 51667 руб. с человека — Uni Sharm Hotel (Ex. Karma Hotel Sharm)!

Тур в Египет из Москвы, 5 ночей за 51667 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/nx4z стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июня- 24 июня

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/zgd2

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/9ivj

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH