Тур в Дубай из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 62234 руб. с человека — Aravi Hotel!

Тур в Дубай из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 62234 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/aexs стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июня- 25 июня

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/sngu

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/xb1e

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH