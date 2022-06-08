Тур в Дубай из Москвы, 5 ночей за 54883 руб. с человека — Eureka Hotel!

Тур в Дубай из Москвы, 5 ночей за 54883 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/2b8t стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июня- 23 июня

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/wscp

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/y73r

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH