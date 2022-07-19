Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 41 765 руб. с человека — Akua Resort (Акуа Резорт)

Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 41 765 руб. с человека

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Когда: 27 июля — 5 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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