Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 40 959 руб. с человека — Гостиница Арго

Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 40 959 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/1wt5 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 19 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB) ·

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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