Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 40 363 руб. с человека — Пансионат Кяласур (Бывш. Черная Жемчужина)

Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 40 363 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/bpod стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 8 августа — 17 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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