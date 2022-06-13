Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 32 472 руб. с человека —Пансионат Геч

Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 32 472 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/gs6e стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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