Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 29 056 руб. с человека — Гостевой Дом Гагра Лазурная

Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 29 056 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/s33t стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 26 июня — 6 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/nea7

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