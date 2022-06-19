Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 37493 руб. с человека — Отель Акра!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 37493 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/rxcy стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/l7mv

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/tkv1

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH