Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 36070 руб. с человека — ГД Тали!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 36070 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/1ij0 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 3 августа — 10 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Групповой трансфер

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/8sky

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/fxru

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH