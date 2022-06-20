Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 28649 руб. с человека — Duglas Hotel!

Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 28649 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/2inn стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/y1zl

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/t3e7

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH