Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 34478 руб. с человека — ОПК Пицунда!

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 34478 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/r93w стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 6 июля — 11 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/cw5a

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/ru2p

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH