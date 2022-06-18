Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 26368 руб. с человека — Пансионат Айтар!

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 26368 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/e405 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/h8zi

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/cslu

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH