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Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Hotel Alyans»
  4. Из Казани тур в Турцию «Sun Comfort Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Malkoc Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 46930 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0l5d стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 13 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Групповой трансфер
  • Медстраховка на всё время поездки
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»

Из Уфы на 8 ночей за 38484 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/599a стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 19 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Hotel Alyans»

Из Самары на 9 ночей за 40717 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2r7c стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 18 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Sun Comfort Hotel»

Из Казани на 8 ночей за 33007 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/a53b стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 18 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Malkoc Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 36832 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ghet стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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