Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 46930 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/0l5d стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 13 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»

Из Уфы на 8 ночей за 38484 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/599a стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Турцию «Hotel Alyans»

Из Самары на 9 ночей за 40717 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2r7c стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Турцию «Sun Comfort Hotel»

Из Казани на 8 ночей за 33007 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/a53b стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Malkoc Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 36832 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ghet стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена