Топ 5 предложений в Турцию из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 46930 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0l5d стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 13 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Групповой трансфер
- Медстраховка на всё время поездки
Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»
Из Уфы на 8 ночей за 38484 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/599a стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Турцию «Hotel Alyans»
Из Самары на 9 ночей за 40717 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2r7c стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Турцию «Sun Comfort Hotel»
Из Казани на 8 ночей за 33007 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/a53b стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Malkoc Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 36832 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ghet стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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