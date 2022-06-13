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Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Orange Garden Hotel And Aparts»
  3. Из Самары тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «The Lola Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 44482 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/2g75 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Orange Garden Hotel And Aparts»

Из Уфы на 7 ночей за 79051 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/slbk стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 1 июля — 8 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»

Из Самары на 7 ночей за 51461 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/r2bc стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 18 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 54811 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/bukd стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «The Lola Hotel»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 45502 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mhwl стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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