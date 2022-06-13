Топ 5 предложений в отели Турцию из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Reydel Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 44482 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2g75 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Orange Garden Hotel And Aparts»

Из Уфы на 7 ночей за 79051 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/slbk стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля — 8 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»

Из Самары на 7 ночей за 51461 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/r2bc стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 54811 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/bukd стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «The Lola Hotel»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 45502 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mhwl стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена