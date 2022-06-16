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Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Kleopatra Ikiz Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin»
  4. Из Казани тур в Турцию «Palmet Pharus Bodrum»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Diamore Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Kleopatra Ikiz Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 55115 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/0et8 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 16 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»

Из Уфы на 7 ночей за 65885 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/slbk стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 18 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin»

Из Самары на 6 ночей за 43821 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/n9jx стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 16 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Palmet Pharus Bodrum»

Из Казани на 7 ночей за 57542 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/h5p3 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Ультра всё включено (UAI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Diamore Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53764 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/t7k1 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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