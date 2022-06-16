Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Kleopatra Ikiz Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 55115 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0et8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»
Из Уфы на 7 ночей за 65885 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/slbk стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin»
Из Самары на 6 ночей за 43821 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/n9jx стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Palmet Pharus Bodrum»
Из Казани на 7 ночей за 57542 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/h5p3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Ультра всё включено (UAI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Diamore Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53764 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/t7k1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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