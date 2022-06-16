Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Kleopatra Ikiz Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 55115 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/0et8 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Турцию «Ersoy Aga Otel»

Из Уфы на 7 ночей за 65885 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/slbk стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin»

Из Самары на 6 ночей за 43821 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/n9jx стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Palmet Pharus Bodrum»

Из Казани на 7 ночей за 57542 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/h5p3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Ультра всё включено (UAI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Diamore Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53764 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/t7k1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена