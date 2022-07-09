Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 56712 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/duzk стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 31 июля — 7 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Diamore Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 59493 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8mdi стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 27 июля — 3 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 57995 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/c7zh стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 60865 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/k7t7 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 августа — 20 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Puding Marina Residence»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 55845 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/76lj стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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