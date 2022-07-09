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Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Diamore Hotel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Puding Marina Residence»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 56712 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/duzk стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 31 июля — 7 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Diamore Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 59493 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8mdi стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 27 июля — 3 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 57995 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/c7zh стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 21 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 60865 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/k7t7 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 13 августа — 20 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Puding Marina Residence»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 55845 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/76lj стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 19 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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