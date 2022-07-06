Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 67060 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/b4rb стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 63367 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/apyz стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 августа — 18 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Sette Serenity Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 72380 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q519 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 августа — 18 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 61180 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/kk21 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 71685 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mkpf стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена