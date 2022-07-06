Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 67060 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/b4rb стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 63367 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/apyz стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 августа — 18 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Sette Serenity Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 72380 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/q519 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 августа — 18 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 61180 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/kk21 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 71685 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mkpf стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 4 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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