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Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armir Palace»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Kolibri Hotel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armir Palace»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52007 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/tcfi стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Kolibri Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 62685 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/uoca стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 21 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховкам не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 50621 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/8j8u  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 21 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 52978 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/icr1 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 62132 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/05kv стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 19 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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