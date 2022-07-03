Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armir Palace»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52007 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/tcfi стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Kolibri Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 62685 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/uoca стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховкам не включена

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Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 50621 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8j8u стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 52978 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/icr1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 62132 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/05kv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена