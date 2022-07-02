Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 55944 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/b4rb стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Diamore Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 72923 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4vy8 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 54999 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/c7zh стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 59704 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/p0bu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 70137 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rjp2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена