Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 55944 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/b4rb стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Diamore Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 72923 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4vy8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 54999 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/c7zh стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 59704 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/p0bu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 70137 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rjp2 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно