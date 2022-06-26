Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Anita Dream Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 42594 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8zgv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»

Из Уфы на 7 ночей за 30064 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3xmf стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Турцию «Unver Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 40965 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/bvrv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 51282 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7un0 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «My Sea Hotels Alara»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 44238 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/0rji стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена