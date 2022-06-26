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Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Anita Dream Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»
  3. Из Самары тур в Турцию «Unver Hotel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Serin Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «My Sea Hotels Alara»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Anita Dream Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 42594 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/8zgv стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»

Из Уфы на 7 ночей за 30064 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3xmf стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Unver Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 40965 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/bvrv  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 7 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 51282 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7un0 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов - 0c17ac102435c7ce5a3881d6437da330_webp_x310Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов - c5ff9f4bf5fe2517df4eecd1c193a1d8_webp_x310

Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «My Sea Hotels Alara»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 44238 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0rji стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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