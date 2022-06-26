Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Anita Dream Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 42594 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8zgv стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»
Из Уфы на 7 ночей за 30064 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3xmf стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Турцию «Unver Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 40965 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/bvrv стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Serin Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 51282 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7un0 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «My Sea Hotels Alara»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 44238 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0rji стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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