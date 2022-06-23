Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Solis Beach Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 44578 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/b4rb стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 44860 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/732w стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Sette Serenity Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 57141 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/l319 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Tal Beach Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 53991 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/p0bu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 62872 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ffp4 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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