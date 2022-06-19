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Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Best Alanya Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Ares Blue Hotel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Get Enjoy Hotels»
  4. Из Казани тур в Турцию «Kleopatra Aytur Apart Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Best Alanya Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 68384 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/q30o стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Ares Blue Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 48688 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/1txv стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Get Enjoy Hotels»

Из Самары на 5 ночей за 51904 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/dhv1 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 20 июля — 25 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Kleopatra Aytur Apart Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 59838 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/07oy стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 23 июля — 30 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Britannia Hotel & Villas»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48192 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/6cy3 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 23 июля — 30 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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