Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armir Palace»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 64387 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yk1x стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 августа — 14 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Kolibri Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 65175 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xcd6 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 августа — 21 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховкам включена
Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 56331 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ohji стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 августа — 22 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 50700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/icr1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 62327 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xnfk стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 23 июля — 30 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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