Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Armir Palace»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 64387 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/yk1x стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 августа — 14 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Kolibri Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 65175 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xcd6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 августа — 21 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховкам включена

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Из Самары тур в Турцию «Serin Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 56331 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ohji стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 августа — 22 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 50700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/icr1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 62327 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xnfk стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 23 июля — 30 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB )

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена